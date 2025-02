Ilgiorno.it - Olgiate Comasco, arrestato per spaccio nei boschi

(Como), 23 febbraio 2025 - Un nuovo bivacco smantellato, grazie all’ennesima operazione dei carabinieri della stazione die di quelli dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna. Questa volta i militari hanno eseguito un’operazione di bonifica nella località Molino del trotto, nel comune didove, dopo una lenta e meticolosa ricognizione, hanno individuato un punto diriuscendo a bloccare un cittadino straniero senza fissa dimora. Nel corso dei controlli sono stati sequestrati 42 grammi di cocaina, 45 grammi di eroina, 647 euro e 120 franchi svizzeri, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. L’uomo, è stata tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini didi stupefacenti e trattenuto presso le camere di sicurezza del comando di Como, fino a lunedì 24 febbraio, quando sarà giudicato con rito direttissimo.