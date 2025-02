Metropolitanmagazine.it - Oasis di nuovo nella bufera: i concerti dovrebbero durare appena cinquantanove minuti

Quando, lo scorso anno, glihanno annunciato a sorpresa il loro reunion tour, i fan di tutto il mondo sono impazziti di gioia al pensiero di poter rivedere (e risentire) i loro beniamini diinsieme. Il sogno, però, si è ben presto trasformato in un incubo: tra il costo elevatissimo dei biglietti, la questione -ancora parzialmente irrisolta- del secondary ticketing e la ormai leggendaria clausola anti-litigio tra i fratelli coltelli Gallagher, l’entusiasmo iniziale si è ben presto trasformato in preoccupazione. Preoccupazione che, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe diventare rabbia. A sollevare l’ennesima polemica è un tweet di Liam, che ha messo in agitazione un po’ tutti. Un utente, infatti, gli ha chiesto quanto fosse lunga la scaletta predisposta da lui e dal fratello maggiore Noel.