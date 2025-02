Ilrestodelcarlino.it - Nuovi Autovelox, si parte. Da domani l’attivazione. Nel mirino tre strade

A partire dasaranno attive le tre nuove postazioni diin città. Nelle prossime ore verranno dunque attivati i dispositivi in alcune vie in cui più alta è l’incidentalità, con esiti anche mortali. Glisaranno bidirezionali in via della Canapa e in via Caretti (con limiti di 50 chilometri all’ora) e monodirezionale in via dei Calzolai (limiti di 70 chilometri all’ora) per i veicoli che da Francolino viaggiano verso Ferrara. Ferrara intensifica dunque il proprio impegno per garantire la sicurezza stradale sullecittadine. A comunicarlo è stato il sindaco Alan Fabbri, che nelle scorse settimane aveva anticipato l’imminente attivazione disponendo una serie di interventi mirati al contrasto dell’eccesso di velocità, tra le cause principali di incidenti stradali.