Nuovi attacchi hacker | nel mirino ministeri trasporti e anche il sito della premier Meloni

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – A quanto si apprende il gruppo NoName057 ripete l'ondata dia siti web italiani, per il settimo giorno consecutivo. Stavolta nelsono finititarget dei settori governativo,e bancario. Costante il monitoraggio del Computer security response team Italia (Csirt It) dell’Agenzia per la Cybersicurezza nazionale (Acn) per proteggere .