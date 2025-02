Ilgiornaledigitale.it - Nuova Mazda MX-5 2026: la nuova generazione anche ibrida?

LaMX-5sarà la prossimadella celebre roadster giapponese, e si prevede che porterà importanti novità sia dal punto di vista tecnico che stilistico, pur mantenendo intatta la filosofia che l’ha resa un’icona.Motorizzazione ed Elettrificazioneha confermato che la prossima MX-5 sarà elettrificata,se non è ancora chiaro se adotterà un sistema ibrido leggero (mild hybrid), full hybrid o plug-in hybrid. Tuttavia, non dovrebbe essere completamente elettrica, dato che la casa giapponese ha sempre sottolineato l’importanza di mantenere la leggerezza e il bilanciamento del veicolo.Si vocifera l’adozione della tecnologia e-Skyactiv R-EV, già vista sullaMX-30, che utilizza un piccolo motore rotativo Wankel come range extender, accoppiato a un’unità elettrica.