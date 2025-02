Justcalcio.com - Nuno ´Didn´t Riconobbi la foresta nel caotico crollo del primo tempo a Newcastle

Abbiamo tradotto per voi questo articolo:Espirito Santo afferma che ladi Nottingham era irriconoscibile in una triste performance delche li ha lasciati troppo difficili da un ritorno contro ilUnited.Callum Hudson-Odoi ha sparato con unain vantaggio del sesto minuto con un delizioso apri dalla gamma, ma la squadra diè stata presto annullata da quattro gol delnello spazio di 11 minuti del.Alexander Isak ha segnato due volte, con uno del rigore, insieme al livello di Lewis Miley e un traguardo a distanza ravvicinata di Jacob Murphy durante una caotica inversione.Nikola Milenkovic ha tirato indietro uno poco dopo l’ora prima che il goal di 90 minuti di Ryan Yates stabilisse un finale di tribuna, ma lanon era in grado di trovare un equalizzatore improbabile in quanto hanno subito un retro 4-3 di domenica.