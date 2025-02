Lecceprima.it - Note e legami

Leggi su Lecceprima.it

C'è uno scambio tra me e l'ospite dell'ultima puntata di Nu pocu e nu pocu, il musicista e insegnante Andrea Cataldo, che mi ha stimolato una riflessione che in questa sede posso solo aprire o, meglio, magari, inaugurare: quello delle reti sociali in una Lecce scomparsa."Qui in pieno.