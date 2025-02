Inter-news.it - Nota tattica di Inter-Genoa: Lautaro Martinez gioca da leader

, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’: dopoparliamo della prova di.PROVA DA CAPITANO –indica la via a tutta l’. Questa è stata la prova del capitano nerazzurro contro il. In una partita complicata, piena di errori, che sembrava non potersi mai sbloccare, l’argentino si è messo la squadra sulle spalle, come si dice.ndo una partita di grande intensità, con la ciliegina del gol decisivo.PRESENZA NEL GIOCO – Guardiamo i tocchi del Toro nella grafica di Whoscored:Risulta subito evidente comesi sia fatto vedere ovunque. In totale i tocchi sono 52, con 29 passaggi di cui 21 realizzati e 13 riusciti nell’ultimo terzo di campo (quinto della partita).