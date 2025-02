Non solo Vlahovic altra cessione | 120 milioni per rifare la Juve

Leggi su Sportface.it

Lantus si trova a un bivio e la crisi che sta attraversando impone riflessioni urgenti. La stagione, partita con ambizioni importanti, si sta trasformando in un cammino pieno di ostacoli. Con prestazioni altalenanti e un’identità di gioco che latita, gli investimenti fatti sul mercato – quasi 200tra estate e inverno – non hanno dato i frutti sperati e ora i bianconeri si ritrovano a lottare per un posto in Champions League anziché giocarsi lo scudetto come auspicato. Il quarto posto condiviso con la Lazio non è certo una garanzia, con Fiorentina e Milan pronte ad approfittare di qualsiasi passo falso – e in questa stagione ce ne sono stati tanti. Il Napoli, con 56 punti, è ormai irraggiungibile e certifica un’annata al di sotto delle aspettative per i bianconeri.Come se non bastasse, le competizioni nazionali ed europee hanno riservatodelusioni, almeno finora e in attesa di vedere cosa accadrà in Coppa Italia.