Ilrestodelcarlino.it - Non si può fare a meno di Caso. Dellavalle, non passa nessuno

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

GAGNO 6 Ben supportato dal reparto difensivo, non deve mai sporcarsi i guantoni e si limita a qualche uscita in sicurezza. Unico brivido una zuccata di Salvi sull’esterno del palo.7 Gara ancora una volta di qualità, dalle sue parti gli attaccanti di casa non trovano spazio. ZARO 6,5 La sua statura a volte lo mette in imbarazzo quando si deve lottare sui palloni in uscita, ma rimedia con una costante presenza a gettare lontano i tanti palloni buttati in mezzo dal Cittadella. CAUZ 6 Gara ordinata, nella quale si concede anche qualche folata offensiva. Sta per commettere un pasticcio a inizio ripresa, quando perde un pallone sanguinoso in area che manda in rete Pandolfi, buon per lui che Prontera vede nell’occasione un fallo. Gli annullano un gol in mischia per fuorigioco di centimetri (17’ st Vulikic 6 Buon esordio in canarino per il difensore, che non si perde in fronzoli) MAGNINO 6 Gara ordinata, forse un po’ condizionata da un giallo subito dopo pochi minuti.