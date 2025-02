Ilrestodelcarlino.it - "Non lasciateli a casa da soli"

Giacomo Magnani ritiene che sia importante per l’animale avere compagnia. "Non è facile esprimere un giudizio. Da una parte la presenza di un animale sul luogo di lavoro potrebbe rendere più sereno e piacevole l’ambiente lavorativo. Ma non è il caso di tenerli con sè quando disturbano gli altri o se diventano un pretesto per non lavorare. In certe situazione soffrirebbero. Dipende sempre dal carattere dell’animale e dall’ambiente lavorativo e vanno sempre rispettate delle regole di buon senso. Così come certi animali non dovrebbero essere lasciati adatroppo a lungo perché soffrono".