Non ha capito un c*** C’è Posta per te Maria senza parole mentre parla Giuseppe

La puntata di C’èper te andata in onda sabato 22 febbraio 2025 su Canale 5 ha offerto al pubblico momenti di grande emozione e storie toccanti, confermando il successo del programma condotto daDe Filippi. Tra gli ospiti di spicco della serata, il calciatore della Roma Paulo Dybala e il cantante Mahmood hanno contribuito a rendere la serata indimenticabile. Una delle storie più commoventi ha visto protagonista Raffaele, un giovane tifoso della Roma che ha voluto sorprendere suo padre con un incontro speciale.>> “Scusate”. Mahmood in lacrime, il cantante non riesce più are. IntervieneDe FilippiGrazie all’intervento del programma, Raffaele ha potuto realizzare il sogno di suo padre, incontrando personalmente Paulo Dybala. L’attaccante argentino, noto per la sua disponibilità e simpatia, ha condiviso con la famiglia momenti di gioia e commozione, regalando loro una maglia autografata edi incoraggiamento.