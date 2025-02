Ilfattoquotidiano.it - “Non ci credevo neanche un po’. Non so reagire in questo momento”: la ballerina Francesca e il cantante Jacopo Sol promossi al Serale di Amici 24

La 24esima edizione di “di Maria De Filippi” corre veloce verso il, in prime time su Canale a marzo. Ogni domenica pomeriggio i professori e i giudici esterni continuano con la scrematura per chiudere il cerchio su chi tra cantanti e ballerini possono conquistare l’agognata maglia d’oro della fase finale del talent show, più longevo della tv italiana.Oggi è stato il turno del cantautoreSol e della. Quest’ultima incredula ha commentato, a caldo: “Non ciun po’. Non soin”.aveva spiegato un attimo prima cosa avrebbe rappresentato per lei conquistare la maglia: “Non miabbastanza. Quella maglia per me vorrebbe dire continuare a viveresogno che porto avanti da quando ero piccolissima. Sarebbe un onore immenso per me ricevere questa possibilità”.