Anteprima24.it - ‘Non chiedermi chi sono’, domani Luca Trapanese alla Libreria Giunti

Tempo di lettura: 2 minutiSarà, autore di “Nonchi sono” (Salani) l’ospite che lunedì 24 febbraio alle 18.30al Punto Caserta inaugurerà il patrocinio siglato tra la rassegna Casertalegge Scrittori in città, l’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” e il Patto per la lettura del Comune di Caserta.Un riconoscimento che premia il lavoro di Giuseppe Bellone per l’organizzazione e dgiornalista Mariamichela Formisano per la comunicazione, entrambi con una consolidata esperienza nella direzione del festival “Capua, il Luogo della Lingua”, la manifestazione letteraria più longeva della provincia di Caserta.Ed è il successo di pubblico ed il prestigio degli scrittori ospitati che premia la rassegna il cui obiettivo principale resta quello di valorizzare il ruolo delle librerie come centri nevralgici della cultura cittadina, ponendole al centro di un rinnovato interesse per la letteratura e per il dibattito culturale, essenziale per restituire centralità a questi luoghi, favorendo una fruizione qualificata della letteratura e un’interazione diretta tra autori e lettori.