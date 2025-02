Anteprima24.it - Noi Moderati apre il tesseramento, Puzio avverte il centrodestra: “Serve unità”

Tempo di lettura: 2 minutiParte la campagnadi Noi, che questa mattina si è ritrovato nei pressi del Palazzo ex Inps con in prima linea il Coordinatore Provinciale Antonio. Un’iniziativa per incontrare ed ascoltare i cittadini oltre che favorire il radicamento del partito sul territorio.Noi, partito liberale-riformista ed europeista che si ispira a valori cristiani, si è dunque proposto ai cittadini beneventani per proporre loro le idee maturate su formazione, scuola, imprese, famiglia, commercio, infrastrutture, sanità, sicurezza, internazionalizzazione e sostenibilità. Guide linea che il partito tende a portare avanti e su cui chiederà la fiducia in occasione delle Elezioni Regionali dell’autunno, che si preannunciano come uno snodo delicato e rilevante per il futuro politico non solo locale.