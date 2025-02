Game-experience.it - Nintendo Switch 2 uscirà a giugno ed i rivenditori non conoscono il prezzo, per un ex-Nintendo

La prossima generazione della console ibrida dista per arrivare: un ex-dipendente della casa giapponese ha rivelato che2 verrà lanciata probabilmente a metà, prima della fine dell’estate. Inoltre ha aggiunto che qualsiasi voce di corridoio sui prezzi, proveniente dai, è da prendere con le pinze, visto che iautorizzati non ricevono informazioni precise prima dell’annuncio ufficiale e proprio per questo spesso usano cifre indicative senza basi reali.ha mantenuto un rigido riserbo sulle specifiche e suldella nuova console, confermando solo che verrà presentata in dettaglio nel Direct di aprile. L’azienda giapponese tiene in considerazione diversi fattori, tra cui il tasso di cambio e l’inflazione, ma vuole anche mantenere unaccessibile per i suoi clienti, come dichiarato dal presidente Furukawa.