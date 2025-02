Calciomercato.it - Niente Juve, il forfait ora è UFFICIALE

Nulla da fare, l’assenza nel match contro i bianconeri adesso è ufficialmente confermataLantus è chiamata a rispondere sul campo contro il Cagliari dopo l’eliminazione in Champions League per mano del Psv Eindhoven.Zanetti salterà la sfida contro lantus di Thiago Motta (LaPresse) Calciomercato.itAllo stesso modo è chiamata a rispondere la Fiorentina, sconfitta sette giorni fa in casa contro il Como, sul campo del Verona. I gialloblù sfideranno proprio la squadra di Thiago Motta nella prossima giornata di Serie A, ma in panchina non ci sarà Paolo Zanetti. Il tecnico dei veneti, infatti, è stato ammonito nel corso della sfida contro i viola e, essendo diffidato, salterà ufficialmente la sfida contro i bianconeri. Zanetti quindi non potrà sedere in panchina lunedì 3 marzo all’Allianz Stadium e sarà costretto a seguire il match dalla tribuna.