Juventusnews24.com - Nico Paz Juve, l’obiettivo di mercato svela: «Finalmente stiamo facendo questo. Adesso ho un obiettivo». La rivelazione

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24Paz, il giocatore argentino del Como ha parlato nel post partita della vittoria contro il Napoli. Le sue parolePaz commenta raggiante la vittoria che il Como ha raggiunto contro il Napoli dell’exAntonio Conte. Ecco le sue dichiarazioni rese note a DAZN.PAROLE – «Sicuramente tanto hanno portato gli innesti di gennaio.raccogliendo i risultati che in passato non arrivavano. Voglio continuare a migliorarmi e a crescere. Fabregas ha un punto di vista del calcio molto vicino al mio e più di tutti mi aiuta a dare il meglio per la squadra».Leggi suntusnews24.com