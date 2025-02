Juventusnews24.com - Nico Paz Juve, Ceccarini preoccupa il calciomercato Juve: «Anche questa squadra è in forte pressing sull’argentino». La rivelazione

di RedazionentusNews24Pazha evidenziato un duello di mercato che riguarda l’argentino del Comolò, direttore di TUTTOmercatoWEB, ha reso noto che sussiste ildell’Inter sull’obiettivo delPaz. Su di lui c’èl’Inter, come si evince da queste parole redatte all’interno del suo editoriale per la predetta redazione.PAROLE – «a centrocampo, dove in estate il tema. Frattesi tornerà di grande attualità. Inzona i nerazzurri sono già da tempo insu alcuni giocatori. Il primo in assoluto èPaz. Il gioiello del Como, classe 2004, ha mostrato subito il suo talento ed è cresciuto partita dopo partita. Proprio per questo è diventato un obiettivo concreto dei nerazzurri. In estate è stato acquistato per 6,5 milioni di euro dal Real che ha mantenuto il 50% sulla futura rivendita eun diritto di recompra molto articolato con cifre a salire fino al 2027».