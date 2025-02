Calcionews24.com - Nico Paz ha convinto tutti, Scaloni pronto a richiamarlo con l’Albiceleste

Leggi su Calcionews24.com

Paz continua ad incantare: anche oggi un assist per il giovane del Como e il ctcon l’Argentina Con l’assist di oggi (decima contribuzione in zona gol tra reti e assist) per Assane DiaoPaz continua ad incantare: il Como, Real Madrid e Inter e non solo. .