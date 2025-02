Ilfogliettone.it - Netto 5-0 all’Empoli, l’Atalanta rilancia le proprie ambizioni scudetto

di Gian Piero Gasperini dimostra di aver archiviato l’eliminazione dalla Champions League nel migliore dei modi, sfoggiando una prestazione dominante al Castellani e travolgendo l’Empoli con un sonoro 5-0. Una vittoria cheledella Dea nella corsa, confermando la forza e la qualità della squadra bergamasca.Un inizio travolgenteIl match si apre subito in discesa per, grazie a un’autorete di Gyasi, sfortunato nel deviare nella propria porta un cross insidioso di Zappacosta. Un episodio che dà il via a un primo tempo di totale controllo per i nerazzurri.L’Empoli prova a reagire, ma la squadra di Andreazzoli fatica a costruire gioco e subisce la spinta degli ospiti. Al 25?, Retegui trova il raddoppio con un bel colpo di testa, che spegne le speranze dei toscani.