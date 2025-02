Ilrestodelcarlino.it - Nerina e Pio, il suicidio che spaccò Cesena

Il cuore sanguina, ma il carnevale impazza: un ‘attacco’ degno d’un romanzo amoroso di fine 800. Purtroppo fu la scintilla d’un tragico evento, ildue giovani amanti, che sbigottì e commossenel febbraio del 1900. Se ripeschiamo questa vicenda dolorosa non è tanto per la sequenza da cronaca nera quanto per l’aspra polemiche che suscitò tra ambienti cattolici e ambienti laici in merito a scuola, educazione e libri più o meno scandalosi. Riavvolgiamo dunque il nastro della memoria. Il carnevale, un tempo, era festeggiato in grande spolvero. Figuriamoci il primo carnevale del 1900, il nuovo secolo. Spifferi di ‘Bella Epoque’ anche in provincia. Vari appuntamenti per l’ultima sera di quel carnevale a: gran veglione all’albergo Leon d’Oro, lirica e balli al teatro Verdi, valzer e polke nei ‘cameroni’ di campagna, con sfrappole e castagnole.