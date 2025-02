Bergamonews.it - Nembro, cade dalla moto: muore 48enne

Leggi su Bergamonews.it

Un uomo di 48 anni è morto domenica sera intorno alle 18 in via Moroni a, dopo essere cadutosua.Sul posto sono intervenuti i medici con un’ambulanza e l’elisoccorso.Al momento resta da chiarire che cosa abbia provocato la caduta. Sul posto, in zona Prato Fo’, anche i carabinieri.