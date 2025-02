Quotidiano.net - Nell’Ucraina occupata un tesoro in titanio. Zelensky: mi dimetto subito se entriamo nella Nato

Roma, 23 febbraio 2025 – C’è unnel suolo dell’Ucrainadai russi. Minerali stimabili che in giorni di frenetiche trattative tra Kiev e gli Stati Uniti diventano un macigno da sbattere sul tavolo dei negoziati. Il vice primo ministro ucraino Yulia Svyrydenko ha dichiarato oggi che l’Ucraina ritiene di avere risorse naturali “essenziali” per un valore di 350 milioni di dollari nei territori presi con la forza dai russi. La maggior parte dei giacimenti sarebbe quindi collocata nel Donbass. Tra i minerali ‘nascosti’ (non certo a Putin) risulterebbe anche un ingente quantitativo di, componente fondamentale, fra le altre cose, per la produzione di missili. "Abbiamo informazioni secondo cui, sfortunatamente, nel territorio temporaneamente occupato si trovano materiali essenziali per un valore di circa 350 miliardi di dollari", ha detto Svyrydenko in una conferenza stampa a Kiev.