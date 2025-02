Liberoquotidiano.it - "Nella canzone non parlo di Alzheimer, ecco cosa ha mia madre": Cristicchi, lezione alla sinistra in tv | Guarda

È stato al centro di polemiche aspre, gratuite e inutile. Una certa intellighenzia progressista ha voluto mettere nel mirino Simonedurante Sanremo 2025. La sua colpa? Avere espresso opinioni vicine alle posizioni dei conservatori e aver avuto il coraggio di denunciare lo scempio delle Foibe portandolo anche in teatro. Ed è così che durante il Festival di Sanremo 2025 la"Quando sarai piccola", dedicata damamma malata è stata messa nel mirino da editorialisti e commentatori su posizioni progressiste accusandolo di strumentalizzare il suo dolore e l'della mamma. Ebbene, per far chiarezza Simone, ospite a In Altre parole, il talk show di Massimo Gramellini su La7, ha spiegato che l'non c'entra proprio nulla: "Quellaparla di mia mamma che è stata colpita all'età di 60 anni da una emorragia cerebrale e da lì è diventata purtroppo invalida al 100 per cento.