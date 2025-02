Ilnapolista.it - Nel Napoli è successo qualcosa con quel gol di Angeliño, non è più stato lo stesso Napoli

Febbraio per ilcombinato disposto che spiega come l’imprevedibilità del calcio sia una scienza perfetta. Dopo-Juve con la squadra a mille èche è iniziato al 93° di Roma-quandoha segnato il gol del pari. Mercato con l’amaro in bocca, sequenza di infortuni in ruoli chiave, episodi sfortunati e arbitrali hanno creato una sorta di down psicologico nei secondi tempi, proprio dove ilandava fortissimo. E lo ha ribadito anche Antonio Conte nel dopo partita: “persa fame e cattiveria”.Raspadori e Spinazzola lo hanno detto bene nel dopo gara di Como: è un problema mentale. La squadra ha persola capacità di aumentare concentrazione e rabbia quando la gara impone di essere aggredita. Roma, Udinese, Lazio e oggi ilprima butta via il predominio di campo non segnando il secondo gol e poi li prende nel momento clou o nel finale regalandoli all’avversario con errori, imprecisioni e disattenzioni.