Nei matrimoni contemporanei ci si sposa (anche) per mille motivi diversi dall'amore. L'unione diventa così un'alleanza, una finzione che rasserena. Un ritorno al passato?

o senza amore? Se avete alzato il sopracciglio vedendo Melania Trump nascosta dal cappello, protetta dalla falda larga per non mostrare emozioni. Se avete pensato, quando il marito ha provato a baciarla: «Ecco ci risiamo, un’altra “moglie per finta”, una donna che recita la parte» vedendo che si ritraeva un poco, schivando quell’effusione pubblica. Melania Trump e il cappello “anti-bacio”: il momento virale dell’Inauguration Day X Leggi› Che cosa è successo alle coppie di “o a prima vista Italia”? Su Real Time lo speciale “E poi” Se la cerimonia dell’insediamento del 47esimo presidente degli Stati Uniti vi è suonata come un requiem all’indipendenza femminile, all’orgoglio, con un’altra donna sotto i riflettori incapace di rinunciare allo status di moglie, nel suo caso di first lady, malgrado i tradimenti certificati, le lontananze emotive e forse politiche, be’, vi tocca rifletterci a freddo.