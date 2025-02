Agi.it - Necessario ancora l'ossigeno per il Papa. Il mondo in ansia per lui

AGI - "La notte è trascorsa tranquilla, ilha riposato". Lo rende noto la sala stampa della Santa Sede. Sia ieri che stamaniFrancesco "ha avuto bisogno diad alto flusso". Lo riferiscono fonti vaticane che sottolineano l'impiego dei naselli, le cannule nasali. Nel frattempoFrancesco è stato sottoposto "a nuovi esami clinici" e probabilmente i risultati saranno diffusi nel bollettino medico di questa sera. La crisi di emergenza descritta ieri dal bollettino medico "e' rientrata". Lo confermano fonti vaticane. "Non ci sono state altre trasfusioni". Il"mangia normalmente". Ha avuto bisogno delle cannule dima "non e' intubato in nessun modo". "Ilha un carattere forte, è un uomo reattivo e non si abbatte". Le dimissioni? "Sono argomenti che tornano fuori ogni volta, soprattutto quando c'è un lungo pontificato.