Biccy.it - Ne Vedremo Delle Belle simile a Ora O Mai Più? Carlo Conti dice la sua

Il nuovo titolo di Rai1, Ne(precedentemente annunciato col nome Come PrimaDi Prima), è un programmaa Ora O Mai? Entrambi gli show sono stati ideati dae proprio il conduttore, in collegamento con Mia Ceran a TvTalk, ha detto la sua.Al contrario di Ora O Mai(programma che ha affidato prima ad Amadeus e poi a Marco Liorni) il programma sulle showgirl lo condurrà lui in prima persona e il calcio d’inizio dovrebbe esserci l’ultimo sabato di marzo. “Se Neè un Ora O Maishowgirl? No” – ha risposto il conduttore – “Neè la dimostrazione di quanto ancora una serie di soubrette straordinarie siano in piena forma e in piena attività e magari non devono trovarsi solo a fare Tale e Quale e il Grande Fratello, ma hanno anche un loro show a disposizione.