NBA | primo vero squillo di Doncic con i Lakers battuti i Nuggets di Jokic

Leggi su Sportface.it

di Lukacon la maglia dei: nella notte di NBA 2024/2025 è arrivata una super prestazione per battere idi Nikola. Lo sloveno, infatti, è stato protagonista nel successo per 100-123 di Los Angeles mettendo a referto 32 punti (il suo massimo con la nuova maglia) aggiungendo anche 10 rimbalzi e 7 assist. Un exploit che arriva dopo qualche uscita con diverse ombre, spazzate via nella notte in un match che lo ha visto tirare con il 10/22 dal campo (di cui 4/9 da tre) e 8/8 ai liberi, con anche quattro palle rubate e una stoppata. In generale, ottima prestazione dei californiani: LeBron James sfiora la doppia doppia (25 punti e 9 rimbalzi) e sopra i 20 punti ci vanno anche Austin Reaves e Rui Hachimura, tutti partiti nel quintetto iniziale.Per quanto riguarda Denver, che scende al terzo posto interrompendo una striscia di nove successi di fila, il miglior realizzatore è Aaron Gordon con 24 punti e il 60% dal campo.