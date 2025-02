Oasport.it - NBA, i risultati della notte (23 febbraio): Luka Doncic trascina i Lakers, vincono i Suns, Rockets battuti

Sono cinque le partite andate in scena nellaNBA , un numero non elevato, ma con diversi scontri da tenere d’occhio in maniera importante. Andiamo a vedere quanto accaduto sui parquet a stelle e strisce in quella che in Italia era la.Il mattatoreè indubitabilmente, grande protagonista nel 100-123 dei Los Angeles(34-21) sui Denver Nuggets (37-20). Per lo sloveno 32 punti e 10 rimbalzi in una partita nella quale oltre quota 20 vanno anche LeBron James, Austin Reaves e Rui Hachimura (25, 23 e 21). Né i 24 punti di Aaron Gordon né la tripla doppia da 12-13-10 di Nikola Jokic, che ormai è abituato, bastano ai padroni di casa.Risposta efficace dei Phoenix(27-29), che superano i Chicgao Bulls (22-35) per 117-121: prova di squadra notevole da parte deicon Devin Booker a quota 29, Kevin Durant a 27 e Bradley Beal a 25.