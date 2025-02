Sport.quotidiano.net - Nba, Doncic trascina i Lakers. Successo da record per Portland

Milano, 23 febbraio 2025 - La miglior prova dida quando è arrivato a Los Angeles consente aidi piazzare il colpo a Denver. Striscia di successi interrotta per i Nuggets, che erano in serie positiva da nove partite: la squadra di coach Malone si arrende di fronte ai gialloviola con il risultato di 123-100.firma 32 punti, ai quali aggiunge anche 10 rimbalzi e 7 assist, mentre la coppia James-Reaves produce 48 punti. La franchigia del Colorado non può niente, anche perché Jokic sigla appena 12 punti, pur chiudendo in tripla doppia con 13 rimbalzi e 10 assist. Ai padroni di casa non bastano i 24 punti di Gordon. Affermazione in trasferta pure per Phoenix, che stende Chicago per 121-117. I Suns tornano così a sorridere dopo quattro passi falsi consecutivi. Determinanti per l'affermazione dei Suns l'apporto offensivo di Booker, autore di 29 punti (con anche 8 assist), e la doppia doppia da 27 punti e 10 rimbalzi di Durant.