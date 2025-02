Liberoquotidiano.it - Nasrallah, Israele pubblica video del bombardamento che l'ha ucciso

Leggi su Liberoquotidiano.it

Nel giorno in cui migliaia di persone si sono riunite a Beirut, in Libano, per partecipare ai funerali dell'ex leader di Hezbollah, Hassan, l'esercito israeliano ha diffuso un filmato che mostra i bombardamenti nei quali è rimastolo scorso settembre.è morto dopo che l'aviazione israeliana ha sganciato più di 80 bombe sulla principale sala operativa del gruppo militante in un sobborgo a sud della capitale libanese.