Nas controlli nei bed&breakfast Denunce e diffide a tre attività

Duee duea carico di tredi bed&breakfast; una di queste è ubicata nella zona della Val d’Enza, mentre le altre due sono in zona ceramiche. Nell’ambito di una campagna dialle strutture ricettive disposta su tutto il territorio nazionale dal comando carabinieri per la tutela della salute, i carabinieri del Nas di Parma hanno eseguito accertamenti nelle province di Parma, Reggio, Modena e Piacenza, verificando complessivamente oltre 80 strutture ricettive dall’inizio dell’anno. In un b&b della zona ceramiche il titolare non aveva comunicato all’Autorità le generalità di due ospiti entro le 24 ore successive all’arrivo, violando la normativa vigente, per questo è stato denunciato. Inoltre, all’ingresso della struttura era presente un’insegna difforme rispetto agli standard regionali, per cui è stata emessa una diffida per sanare la violazione.