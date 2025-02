Napolipiu.com - Napoli, sconfitta pesante a Como. Inter sempre in vetta: la classifica aggiornata

in: la">Il match tra, valido per la 26ª giornata di Serie A, si è concluso con una vittoria sorprendente dei padroni di casa per 2-1. Una partita intensa che ha visto ilimporsi su undeterminato, ma poco concreto nelle fasi decisive del match.Ilè passato in vantaggio al 7? grazie ad un autogol di Amir Rrahmani, che ha deviato maldestramente nella propria porta un cross basso. Ilha reagito prontamente e al 17? GiaRaspadori ha ristabilito la parità sfruttando un errore della difesa comasca. Nonostante la pressione del, ilè riuscito a contenere gli attacchi e al 77? Assane Diao ha trovato il gol del definitivo 2-1 con un preciso tiro rasoterra che ha battuto il portiere partenopeo.