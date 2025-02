Spazionapoli.it - Napoli, rinnovo ai dettagli: firma in arrivo la settimana prossima!

Calciomercatoultimissime-inla: arriva l’annuncio che farà piacere ai tifosi del.Ilcontinua a tenere un occhio al presente, ma anche un altro al futuro. Il presente dice infatti di un sogno Scudetto vivissimo e di una accesa lotta al titolo con l’Inter. Laci sarà lo snodo decisivo di questa con lo scontro diretto fra le due in un Maradona che sarà gremito per l’occasione.Non solo, perché il club azzurro ha anche da programmare il futuro. In primis, sarà necessario rinnovare per tempo i contratti dei calciatori che lo richiedono per evitare nuovi casi come quelli di Osimhen e Kvaratskhelia., aiildi MeretIl caso più spinoso è quello relativo ad Alex Meret, il cui contratto scade quest’estate.