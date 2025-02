Terzotemponapoli.com - Napoli, Raspadori: “Serve un esame di coscienza”

Giacomo, attaccante del, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Como. Il giocatore ha analizzato il momento della squadra, evidenziando le difficoltà mentali e non fisiche che hanno condizionato la prestazione.e la questione mentale: “più determinazione”Interrogato sulla natura del problema che ha portato alla sconfitta,non ha avuto dubbi: “Sì, se si vuole stare in alto, il secondo tempo non può essere quello di oggi come atteggiamento. Non possiamo avere meno volontà e determinazione. Se vogliamo ambire a obiettivi importanti, non possiamo permetterci di rientrare in campo con questa mentalità. Dobbiamo farci undi”.Verso-Inter: “Le grandi squadre non giocano così”ha poi parlato della prossima sfida contro l’Inter, sottolineando la necessità di una reazione immediata: “Fino ad ora abbiamo pensato partita dopo partita.