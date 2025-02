Laprimapagina.it - Napoli ko a Como: sconfitta e sorpasso Inter

Ilincassa unaamara al Sinigaglia, cedendo 2-1 alnel lunch match e scivolando al secondo posto dietro l’, a pochi giorni dallo scontro diretto del Maradona. La gara inizia nel peggiore dei modi per gli azzurri: dopo appena 7 minuti, Rrahmani firma un clamoroso autogol che porta in vantaggio i lariani. La reazione partenopea è immediata e, al 17’, Raspadori pareggia con un preciso rasoterra dopo un recupero palla. Ilspreca diverse occasioni per il, tra cui una nitida chance per McTominay a tu per tu con Butez, ma nella ripresa è ila colpire con Diao, bravo a finalizzare un’azione orchestrata da Nico Paz.