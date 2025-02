Spazionapoli.it - Napoli, Inter e Atalanta: in tre per il sogno scudetto. Ecco chi favorisce il calendario

Ultime Calcio, sono tre le squadre in piena lotta per vincere lochi è più favorita dalPer le ultime calcio, abbiamo voluto analizzare ildelle 12 partite di campionato rimanenti e che spettano da giocare anche a. La nuova classifica di Serie A vede la squadra di Inzaghi al primo posto con 57 punti, seguita dai partenopei a 56 e la Dea a 54. Con 36 punti ancora a disposizione, per tutte e tre le società è lecito sognare la vittoria dello.L’trionferebbe per la 21a volta nella propria storia, ilbisserebbe un successo in appena due anni e porterebbe a 4 il numero di scudetti in bacheca, mentre per l’si tratterebbe di una prima volta storica. Un’occasione unica per i bergamaschi, che hanno gettato diverse occasioni nell’ultimo mese, l’ultima quella in casa contro il Cagliari la scorsa settimana.