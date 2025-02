Ilfogliettone.it - Napoli, crollo a Como: l’Inter vola in testa alla classifica

Leggi su Ilfogliettone.it

Ilha subito una sconfitta inaspettata, perdendo 2-1 contro il. Questa sconfitta segna la terza consecutiva per gli azzurri, che ora si trovano a inseguirein. La partita è iniziata in modo drammatico per il, con un errore clamoroso di Rrahmani che ha regalato il vantaggio alal 7?. Nonostante un pareggio immediato di Raspadori, Diao ha segnato il gol decisivo per i padroni di casa al 77?.La squadra di Conte ha mostrato segni evidenti di difficoltà, con una prestazione che ha sollevato preoccupazioni tra i tifosi. L’allenatore ha sottolineato la necessità di una reazione immediata, soprattutto in vista del prossimo scontro diretto contro.Fiorentina: terza sconfitta consecutivaLa Fiorentina ha vissuto una giornata nera al “Bentegodi”, dove è stata battuta 1-0 dall’Hellas Verona grazie a un gol di Bernede al 95?.