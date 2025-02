Anteprima24.it - Napoli, Conte: “E’ una battuta d’arresto che fa male”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“A me il primo tempo era piaciuto molto – le parole di Antonioai microfoni di Dazn – anche perché dopo un infortunio del genere non ci eravamo abbattuti anzi avevamo ripreso subito a giocare e fare la partita. Dobbiamo interrogarci sul secondo tempo, siamo entrati con i propositi che sono rimasti nello spogliatoio. Volevamo continuare a fare la partita del primo tempo, con intensità, e invece è entrata un’altra squadra. Siamo stati subito remissivi, fin dalle palle da dietro e al primo tempo invece avevamo scelto con oculatezza quando giocarla lunga o no, invece abbiamo iniziato a fare solo una cosa nel secondo tempo. Ci sono anche degli step a livello mentale che bisogna fare, c’è bisogno anche di tempo. Il secondo tempo non è stato di livello come approccio e mentalità, non abbiamo fatto bene e questo dispiace, perché alla fine sono io l’allenatore e devo lavorare sull’aspetto mentale, però so anche che l’allenatore arriva fino a un certo punto da questo punto di vista”.