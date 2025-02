Napolitoday.it - Napoli City Half Marathon 2025, trionfano i keniani: bene gli azzurri Chiappinelli e Yaremchuk

Leggi su Napolitoday.it

Settemila persone al via dellae un solo grande vincitore, il keniano Emmanuel Waffula, primo dopo una gara in solitaria con un ritmo folle che l'ha portato a vincere in 59:42, crono che vale anche come suo nuovo primato personale.Alle sue spalle al secondo.