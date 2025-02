Anteprima24.it - Napoli centro, 13enne trovato con un coltello: la movida non ha più età

Tempo di lettura: 2 minutiHa appena compiuto 13 anni. Quasi non si vedeva nel gruppo di amici che i carabinieri della compagniacontrollano nella storica piazza Dante.Tra le decine di militari impegnati nel servizio allaci sono anche i carabinieri in borghese del nucleo operativo e quel gruppo di minorenni viene preso alla sprovvista.“Carabinieri”. Quella voce sorprende i ragazzini, uncade a terra. Ilè visibilmente spaventato, dirà inizialmente che quell’arma non era la sua ma di un amico che gliel’aveva prestata. Alla fine però cede e ammette le proprie colpe.Il– è della zona Salvator Rosa ed è di ottima famiglia – è stato segnalato per poi essere affidato alla propria madre, palesemente mortificata. Ildi 14 centimetri di cui 6 di lama è stato sequestrato.