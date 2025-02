Tg24.sky.it - Napoli, 13enne armato di coltello. Controlli dei Carabinieri sulla movida

Ha appena compiuto 13 anni. Quasi non si vedeva nel gruppo di amici che idella compagniacentro controllano nella storica piazza Dante. Tra le decine di militari impegnati nel servizio allaci sono anche iin borghese del nucleo operativo e quel gruppo di minorenni viene preso alla sprovvista. “”: una voce sorprende i ragazzini, uncade a terra. Ildice inizialmente che quell’arma non è la sua, ma di un amico che gliel’aveva prestata. Alla fine però cede e ammette le proprie colpe. Il ragazzo, della zona Salvator Rosa ed è di ottima famiglia, è stato segnalato per poi essere affidato alla propria madre.. Ildi 14 centimetri di cui 6 di lama è stato sequestrato.a tappeto nel centro diQuesto è solo l’ultimo caso avvenuto questa notte durante ideiche stanno constatando come la diffusione delle armi continui nonostante le campagne di prevenzione.