Musk invia una lettera ai dipendenti pubblici | Avete 48 ore di tempo per giustificare il lavoro svolto Il capo dell’Fbi frena | Non rispondete

Nuova trovata di Elon, adel dipartimento per l’efficienza del governo (Doge), per ridurre le spese federali. Il multimiliardario ha chiesto a centinaia di migliaia di, tramite una email, di documentare ilnell’ultima settimana, entro lunedì sera alle 23:59. «Tutti ifederali riceveranno a breve un’email in cui si chiederà di capire cosa hanno fatto la scorsa settimana. La mancata risposta sarà considerata come una dimissione», ha postato ieri, sabato 22 febbraio,su X. La mail aveva come oggetto: «Cosa hai fatto la scorsa settimana?» e chiedeva di rispondere all’Ufficio del personale inserendo fra i destinatari il proprio. La minaccia, non troppo velata, di licenziamento è arrivata ai, del dipartimento di Stato, dell’agenzia di Protezione dell’ambiente e di quella della Salute pubblica.