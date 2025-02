Game-experience.it - Muse è già pronta e si evolverà in futuro, promette Satya Nadella di Microsoft

sta puntando sull’intelligenza artificiale per ildei videogiochi ed il progettone è la dimostrazione. Durante un’intervista, il CEO del colosso di Redmond,, ha espresso grande entusiasmo per questo modello IA, capace di generare gameplay coerente partendo dai dati di gioco.ha raccontato di essere rimasto colpito quando Phil Spencer gli ha mostratoin azione: con un controller Xbox, l’IA trasformava gli input in output realistici e coerenti con l’esperienza di gioco. Un momento che ha definito “wow”, paragonabile all’impatto avuto da ChatGPT e DALL-E.Come affermato in occasione dell’annuncio ufficiale appena pochi giorni fa, l’obiettivo diconè quello di sperimentare e innovare nel campo dello sviluppo videoludico. Diversamente dagli altri modelli generativi,si focalizza sui dati del gameplay, creando giochi resistenti alle modifiche degli utenti e capaci di offrire esperienze sempre diverse.