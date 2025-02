Panorama.it - “Murderbot”: il cyborg che odia le emozioni arriva su Apple TV+

è unche si auto-hackerizza per ottenere libero arbitrio. Sebbene detesti leumane, non riesce a resistere all'istinto di proteggere i suoi vulnerabili clienti. Tuttavia, mentre cerca di nascondere la sua indipendenza, vorrebbe solo passare il tempo guardando soap opera futuristiche e cercando di capire il proprio posto nell'universo. Il ruolo del protagonista è affidato ad Alexander Skarsgård (Succession, Big Little Lies - Piccole grandi bugie), che è anche produttore esecutivo della serie.Basata sulla saga letteraria TheDiaries di Martha Wells, vincitrice dei premi Hugo e Nebula, “” è una serie comedy thriller di fantascienza che debutterà suTV+ il 16 maggio con i primi due episodi, seguiti da nuove puntate ogni venerdì fino all'11 luglio.