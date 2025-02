Sport.quotidiano.net - Multinazionale Modena. Sei coach da tutto il mondo

Grandi manovre in casa gialloblu. In attesa della inaugurazione del nuovo stadio Torri, futuro centro federale Federazione Baseball e Softball, il team ha ufficializzato il nuovo Main Sponsor Paganelli Pulizie Service, dopo fruttuosi anni collaborativi con Comcor. Il team gialloblu ha messo a segno un colpo di mercato, con l’arrivo adel pitchervenezuelano Daivis Burguillos, classe 1977 vanta un curriculum prestigioso: ha vestito per due anni da pitcher la maglia dei Mets New Jork con media lancio oltre le 90 miglia, giocando da professionista nel Venezuela prima in Messico dopo. Con questa news si conclude il mercato del 2025, a meno di sorprese finali da definire dal d.s Ofelia Vitale, dopo Burguillos pitcher, Martinez lanciatore, Vecchi esterno, entrano nella A del manager Domenico Pisano, le giovani promesse: Martinelli lanciatore, Franceschini, Fabbri esterni, Cirilli interno, Galli utility.