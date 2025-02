Quotidiano.net - Msc accelera negli Usa. A Port Canaveral arriva la quarta nave

Leggi su Quotidiano.net

di Violetta De NicolaisMSC Crociere ha annunciato che launità della classe World, il cui nome deve ancora essere svelato, si unirà alle navi già programmate con partenza da(Florida) per la stagione invernale 2027-2028, offrendo itinerari di sette notti per tutto l’anno verso i Caraibi. MSC Grandiosa, invece, offrirà crociere caraibiche di sette notti tutto l’anno daa partire dalla stagione invernale 2026-2027, ampliando i piani precedentemente annunciati per il suo debutto in Florida. MSC Seashore continuerà inoltre a proporre crociere di tre e quattro notti tutto l’anno verso le Bahamas e Ocean Cay MSC Marine Reserve. Inoltre, altre navi della flotta continueranno a salpare daMiami, dove la compagnia inaugurerà quest’anno il nuovo terminal crociere, il più grande e tecnologicamente avanzato del mondo.