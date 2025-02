Justcalcio.com - Motta non ha Vlahovi? e Juventus vuole trasferirlo in estate

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-22 23:48:00 Serie A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca:Dusan? Puoi avere i mesi contati in. L’attaccante ha perso il suo status di inizio durante l’ultimo mese a scapito di Randal Kolo Muaniche è arrivato al PSG nella finestra invernale. Il francese ha notato Quattro gol in cinque partite seriali a E la sua esibizione ha stupito Thiagoche Non ha tra i suoi piani di avere? per la prossima stagione.Secondo il giornalista italiano, Nico Schiraintende vendere questo mercato estivo al giocatore per una figura vicino al 25-30 milioni di euro. Il piano è di firmare Kolo Muani in proprietà e fare una scatola con l’ex Fiorentina. La “Vecchia Signora” è già in conversazioni con il PSG per ottenere i servizi dell’attaccante francese.